Развлечения

Ненчо Илчев сподели доста забавни подробности от началото на пътя си. След като завършва в класа на Стефан Данаилов, той трябва да изслужи военния си дълг, но талантът го праща директно на сцена.

Нещата обаче не са били точно „гламур“. Актьорът разказва, че е бил войник във Военния театър, но тъй като не е имал пари за квартира, е живеел директно там. Колегите му Иво Сиромахов и Иван Бърнев са имали къде да спят, но не и той.

Най-забавното идва при сватбата. Ненчо признава, че първата му брачна нощ със Зори, още с булчинската рокля, е била в театъра.

Ето как се намира „вдъхновение“ в най-тежките условия – само уважение за тази доза смелост!