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Няма нищо по-бесяващо от момента, в който затваряш очи, за да заспиш, и точно тогава се включва кашлянето. Или когато се опитваш да разкажеш нещо важно в средата на разговор, но се превръщаш в човек, който не може да довърши едно изречение, защото се задушава от кашляне. Този „непоканен гост“ обикновено избира най-лошите моменти – точно когато искаш да си почиваш, да заспиш или просто да се насладиш на малко тишина.

Преди да се втурваш към всякото сироп, което намериш, или да изпробваш съмнителни „бабини рецепти“ от леля ти, има няколко прости стъпки, които можеш да предприемеш вкъщи, за да успокоиш раздразненото гърло. Решенията са по-прости, отколкото изглежда – от класическото медче в кухнята до топли напитки и малки промени в спалнята. Те не обещават да изтрият кашлянето с магическа пръчка, но ще ти помогнат да се чувстваш по-добре, докато организмът ти се възстановява.

Слагаме меда и чая на работа

Ако има една съставка, която е символ на успокоеното гърло, това е медът. И не е без причина – гъстата му текстура може временно да успокои гърлото и да намали дискомфорта, който предизвиква сухата и упорита кашлица. Можеш да изядеш една чаена лъжичка чист мед или да го добавиш към хладка напитка. Това е супер вариант точно преди съня, за да не ти се разваля вечерта от кашлянето. Важно е обаче да запомните: медът не трябва да се дава на бебета под 12 месеца.

Понякога е достатъчно просто една чаша нещо топло и няколко минути спокойствие. Чаят от лайка, липата или просто топла вода с мед носят приятна усещане на раздразненото гърло и помагат да приемаш повече течности. Няма нужда от сложни смеси от десет различни билки – една проста напитка е достатъчна, за да си направиш почивка от това мъчение. Единственото условие е напитката да не е превзагорена, защото прекалената температура може само да раздразни гърлото ти още повече.

Хидратация и чист въздух

Когато кашляш, водата става най-добрият ти приятел. Правилното хидратиране помага лигавиците да останат влажни, което прави секретите по-рядки и ги улеснява да бъдат изхвърлени. Ако често забравяш да пиеш вода, дръж чаша или бутилка точно пред себе си и пий на малки глътки през целия ден. Ако нямаш апетит за храна, топъл бульон е отличен вариант. Разбира се, водата няма да спре кашлянето мигновено, но помага на тялото ти да функционира максимално добре.

Един раздразнен гърло е последното място, където искаш да „бомбардираш“ с пушек, прах и силни аромати. Цигарите, освежителите за въздух, силните почистващи препарати и твърде сухият въздух правят кашлянето още по-досадно. Решението е да отвориш прозорците за малко, за да се обнови въздухът, и да поддържаш спалнята чиста от прах. Ако ползваш овлажнител, почиствай го редовно, защото прекалената влажност може да насърчи появата на мухъл – няма смисъл да превръщаш стаята си в тропическа джунгла.

Малки промени за по-добър сън

Топлият душ е винаги добра идея, когато се чувстваш изтощена. Влагата в банята може да донесе временно облекчение, особено ако имаш и запушена нос, а релаксацията след това е напълно заслужена. Внимавай обаче с инхалациите над тенджери с вряла вода – това не е доказано лечение срещу кашляне и може да доведе до сериозни изгаряния. Не си добавяй още един проблем към и без така трудния ден.

Сякаш е закон: колкото повече искаш да заспиш, толкова по-упорита става кашлицата. Ако забележиш, че се влошава точно след като легнеш, опитай да повдигнеш горната част на тялото си с една допълнителна възглавница. В някои случаи тази промяна ограничава дискомфорта от секретите, които се сливат към гърлото, или от гастроезофагеален рефлукс. Паралелно с това, просто почивай и не се опитвай да поддържаш изтощителното си темпо – тялото ти се нуждае от време, за да се възстанови.

Кога е време за лекар

Когато искаме нещо да спре веднага, е лесно да се впуснем във всичко, което звучи ефективно, но не всички съвети са добри. Ако кашлянето продължава повече от три седмици, се влошава или се връща често, трябва да се свържеш с лекар, за да се разбере причината.

Спешна медицинска помощ е необходима, ако се появи затруднено дишане, болка в гръдния кош, кръв в секретите или висока температура, която не спада. Кашлянето не винаги има една и съща причина – може да е просто настинка, алиигии, астма или рефлукс. Затова домашните средства са за облекчение, а не за лечение на самата причина.

Дано бързо мине, защото спането с кашляне е истински кошмар, нали?