Развлечения

Александра Фейгин получи предложение да се включи в любовното риалити „Ергенът“, но шампионката изобщо не се остави да бъде изкушена. Тя заявява, че никога не би приела такава покана, защото според нея предаването е „пълно с интриги, с нищо хубаво“.

За Александра участие в подобен формат би изглеждало просто несериозно. Тя смята, че със статута си на успешен спортист би било несериозно да се появи там.

Това не означава, че фигуристката е против телевизията. Тя признава, че би обмислила участие в шоу, стига то да е свързано със спортни предизвикателства. Като идеален пример посочи „Игри на волята“, където в центъра са състезателният дух и физическата подготовка.

Докато риалити форматите остават в сферата на „не“, в личния живот на Александра всичко е наред. Тя вече е във връзка с актьора Петър Дочев.