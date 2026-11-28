Развлечения

Соня Йончева стартира своето кулинарно токшоу „After show“, което се излъчва по целия свят. Първите четири епизода излязоха на 17 ноември в платформата за стрийминг на класическа музика „Медичи“. Соня обяснява, че с телевизията си партнира още от 2010 година, когато спечели конкурса „Опералия“.

В предаването Соня съчетава готвенето с срещи с големи класически имена. В началото готви с тенора Пьотр Бечала, италианския тенор Виторио Григоло, австрийския диригент Андреас Отензамер и германския цигулар Дейвид Гарет. Обявен е и бъдещ гост – българският музикант Васко Василев. Според Соня гостите ѝ са забележителни хора не само с успехите си, но и в истинската сфера от живота, а не само в професионалната.

Когато става въпрос за менюто, примата признава, че най-много обича сладките изкушения и там е най-добра. Готви и паста, но уточнява, че това е „запазена територия“ за съпруга си Доминго Хиндоян. Соня готви от малка и владее перфектно баница по рецепта от майка си, както и таратор и шопска салата. Според нея нищо не е трудно от българската кухня, която дори е по-лесна от италианската.

Идеята за шоуто е подкрепена от съпруга ѝ Доминго, с когото имат две деца – Матей и София, и живеят в Швейцария. Докато в момента в предаването участват само музиканти, Соня има план след време да покани и някоя знаменитост от Холивуд.

За тези, които се питат за семейния контекст, Соня е родена в Пловдив в семейството на Петко и Теменуга Йончеви. Брат ѝ Мартин също е известен в музикалните кръгове, след като спечели „Стар академи“ през 2005 г.