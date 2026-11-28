Развлечения

Маги Джанаварова изненада последователите си в Инстаграм с кадри от Голямата пирамида на маите в Мексико. Изпълнителката е посетила Храма на Кукулкан, известен още като „Ел Кастило“, в Чичен Ица, и сподели снимки от това, което определи като пътуване-мечта.

В публикуваните от нея истории звездата призна, че групата им е попаднала на „невероятен екскурзовод“, който ги е шокирал с информацията за маите.

Градът Чичен Ица се появява около VIII–IX век и по-късно е под влиянието на толтекската култура. Самата пирамида е строена между IX и XII век. Археологическият комплекс е в списъка на ЮНЕСКО от 1988 г., а през 2007 г. е избран за едно от Новите седем чудеса на света. На мястото са открити различни златни изделия, съдове и ритуални предмети на маите и толтеките.