Развлечения

Наоми Уотс споделя, че осъзнаването за липсата на информация относно женското здраве е дошло неочаквано. На 36 години, докато се опитва да забременее, актрисата научава от своя лекар, че е на прага на менопаузата. Дотогава симптомите ѝ — нередовен цикъл и нощни изпотявания — са били отхвърляни като нещо незначително, а тя изобщо не е била подготвена за този момент.

Когато Уотс пита майка си защо темата не е била обсъждана, тя разбира, че тези разговори са били спестявани през поколенията. Според актрисата това създава негласно споразумение сред жените просто да страдат в пълно мълчание, .

В разговор с Хилъри Милнс и Ева Гойкочеа, основателка на бранда Maude, двете жени обсъждат нуждата от откровен диалог за интимното здраве и премахването на стигмата около остаряването. Гойкочеа споделя, че е израснала в Ню Мексико, където сексуалното образование е било изключително ограничено. Въпреки че майка ѝ ѝ е дала книга за женското тяло още на петгодишна възраст, липсата на системно обучение е оставила дълбок отпечатък у нея.

След опит като законодателен сътрудник в сферата на здравеопазването, Гойкочеа решава да съчетае този опит с дизайна и се премества от Лос Анджелис в Ню Йорк. Там създава Maude с цел чрез приобщаващ и изчистен дизайн да разбие бариерите пред интимното здраве и да го превърне в естествена част от ежедневната грижа.

Дискусията подчертава, че навлизането в по-зряла възраст не означава, че жените трябва да се откажат от пълноценния си интимен живот. Липсата на информация и достъпни продукти често създава излишни притеснения, които могат да бъдат избегнати с откритост.

Смелостта да се говори за естествените процеси в тялото е важна стъпка към изграждането на лична интелигентност и самочувствие. Когато известни личности и предприемачи използват платформата си за промяна на обществените нагласи, грижата за себе си спира да бъде тема табу.

Дали наистина е нормално в 2026 година все още да се „спестяват“ разговори за тялото, или просто сме твърде срамежливи?