Евелин Костова ще спи гола на сцена в нова комедия

Развлечения

Евелин Костова спи гола на сцената във френската комедия „Тя спи гола“. Пиесата на Жан Дел ще има премиера в театър Artvent на 24 ноември, а режисьор е Венцислав Асенов. От Artvent обясняват, че спектакълът предлага динамично действие и остроумни диалози.

Историята е класически хаос от семейни тайни. Всичко започва, когато героинята Никол разбере, че братът на съпруга ѝ изневерява на нейната сестра. Докато тя се опитва да разбере какво точно става, съпругът ѝ Андре е подозрително спокоен, което е първият знак, че тук има много повече лъжи, отколкото изглежда на пръв поглед. Опитът да прикрият една истина само води до разкриването на още много други, а публиката се превръща в съучастник в цялото това абсурдно замесване.

За компания на Евелин в спектакъла ще бъдат Петър Антонов, Богдана Трифонова и Леарт Докле. След софийската премиера, комедията тръгва на турне – на 2 декември ще бъде във Варна, а на 20 декември ще се качи на сцената в Русе, преди да посети и други градове.

Евелин наскоро бе на почивка в Хисаря, където цялото семейство направи СПА процедури. Евелин призна, че е имала нужда от почивката, но първоначално се е притеснявала, че мястото е твърде тихо за семейство с две малки деца. Оказа се обаче, че дори „диванетите“ ѝ са се смирили. Костова има две дъщери от колегата си актьор Михаил Петров, с когото са и далечни братовчеди.