Ивана разтърсе Арена 8888: Шампанско, сълзи и една много очаквана книга

Развлечения

Ивана буквално разтърсе зала „Арена 8888“ на 17 октомври с концерта си „Шампанско и сълзи“. За три часа певицата ни даде всичко – от най-големите си хитове до три смени на гардероба и много лични послания към феновете. Публиката пък не остана позад себе си и скандира името ѝ няколко пъти, а някои дори донесоха плакати с надписи като „Ивана, ти изпя живота ни!“ и „Твоята дискография ни е биография!“.

За да се случи това мащабно шоу, Ивана и „Ку-ку бенд“ под ръководството на Евгени Димитров-Маестрото се подготвяха цели шест месеца. Резултатът беше повече от впечатляващ, а Ивана благодари и на Слави Трифонов. Певицата призна пред всички, че точно преди да излезе на сцената, Слави ѝ е звъннил, за да ѝ даде кураж с три ключови изречения. Тя не пропусна да му благодари и за шанса да работи с уникалните музиканти от бенда.

Емоции, миксове и лични спомени

Не всичко в подготовката е било лесно. Най-голямата трудност за Ивана в подготовката е бил подборът на песните. Тя има толкова много хитове, че част от тях се е наложило да влязат в два микса. Емоциите пък бяха на максимум, особено когато зазвуча „От извора“. Певицата не успя да сдържи сълзите, защото тази песен винаги я връща към спомена за баща ѝ, който си отиде през 2021 година заради ковид. Моментът е бил толкова силен, че и майката на Ивана се е разплакала.

Сюрпризи на сцената и звездни гости

Разбира се, всички сме чакали появата на Стояна. Макар бозукарката вече да има собствен бенд и двете да не работят заедно в момента, тандемът им остава неповторим. Стояна се появи до Ивана в този ключов момент, а самата певица призна, че макар през годините да са се карали, музиката винаги ги събира. Дали това е знак, че ще се върнат към общи проекти, е все още голяма загадка.

В залата беше истински „събор“ на попфолката. Присъстваха Софи Маринова, Галена, Тони Дачева, Меди, Бони, Есил Дюран, Еми Стамболова, както и Елена Паришева с Ивелин Попов. Голямото забавление обаче бе малкият Алекс, син на Галена, който се качи на сцената и изпя с Ивана хита „Къв си ти, бе?“. Това беше неговата втора изява в „Арена 8888“ след концерта на майка му.

Дори столичният градоначалник Васил Терзиев беше в първия ред и не се сдържа да пее с Ивана. Певицата обаче не го остави просто така и се пошегува с него: „Кмете, вие пеете: „Карай, бясно на червено!“.

Финалът и благородният жест

Кулминацията на вечерта беше хитът „Шампанско и сълзи“, който, според Ивана, е дошъл при нея случайно, но е станал един от любимите ѝ. За финал „Ку-ку бенд“ и певицата изпълниха „Моя страна, моя България“ на Емил Димитров. Но планът за край се провали – публиката няколко пъти извика Ивана на бис и концертът продължи далеч след официалното време. Концертът имаше и благородна кауза: дни преди него Ивана помоли от феновете си да не носят цветя, а парите за тях да бъдат дарени за фондацията на Криско „Слънчеви деца“, което почитателите с радост изпълниха.

След „Арена“: Време за тайни

Ако мислите, че след такова шоу Ивана ще си почива, грешите. Тя вече се захваща с нов, сериозен проект – автобиография. В книгата тя ще разкаже за целия си 27-годишен професионален път и, най-важното, за личния си свят. Тъй като Ивана винаги е пазела интимността си, книгата със сигурност ще предизвика голям интерес.

Коя е тайната, която най-много чакате да прочетете?