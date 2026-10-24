Михаил Билалов: от готвач в Париж до 20 различни адреса в София

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Михаил Билалов отново влиза в кожата на Петър Туджаров-Джаро в шестия сезон на „Под прикритие“ по БНТ. Сериалът се завръща десет години след финала на предишния сезон, като новите епизоди ще разкрият повече за миналото на мафиотския бос и неговия път към върха на подземния свят.

Животът между багажа и София

Билалов е роден на 19 май 1965 г. в Бургас в семейство на актьори. Той описва себе си като част от „чергарско семейство“ – хора, които постоянно са пътували с влакове и денкове, което той е растял между багажа. Тази подвижност определя и характера му, а актьорът се шегува, че има навик да брои жилищата, в които е живял. В София тези адреси са около 20, но според него времето, прекарано в Париж, е било значително повече.

Още в Софийската класическа гимназия Билалов се е научил на упорита работа и сериозно отношение към образованието. По-късно завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ и стартира кариерата си успешно, като през 1994 г. получава награда за изгряваща звезда за ролята си в „Мадам Бътерфлай“. Въпреки признанието от професионалните колеги и наличието на театрални роли, той заминава за Париж. Причината е откритата му оценка, че в България през онези години е било „много ужасно“ и в началото не е имал желание да се връща.

Готвач, дизайнер и руски шпиони

В Париж Билалов продължава да учи актьорство, но бързо осъзнава, че дори отличното владеене на езика не е достатъчно за ролите, които иска. Често е предлаган за персонажи на генерали от службите или руски шпиони, което го кара да търси алтернативи. През този период той работи като продавач на картини и в рекламна агенция, както и като готвач. По-късно се насочва към ландшафтен дизайн, учи го и създава собствена фирма за проектиране на паркове и градини. Оценявайки младостта си, той признава, че тогава е вярвал, че навсякъде го чакат само него.

След близо 15 години във Франция той започва да се връща към актьорската професия в родината. През 2009 г. участва в „Козата, или коя е Силвия“ на Явор Гърдев в Народния театър, а година по-късно печели награда „Икар“ за най-добра мъжка роля. Масовата популярност обаче идва с ролята на Джаро. Билалов спомня за забавен случай, когато черен джип се е движил успоредно с него по улица „Раковски“ в София, а човек от задната седалка тихо е повтарял името на героя му, сякаш искайки да покаже, че са „от един отбор“.

Лични територии и семейни ценности

В театралния си репертоар той има и моноспектакъла „Бум-Бум. Малка нощна музика за мафиот и оркестър“, който е посветен на брат му Огнян. Билалов споделя, че е израснал без баща и брат му, който е с 10 години по-голям, е поел тази роля, като го е защитавал от по-големите и го е научил да се бие.

Личният му живот също е преминал през промени. Преди години се жени за японката Санае, с която се запознават във Франция. Те имат две дъщери, Данае-Анна и Олга-Елена, които израстват в Париж и говорят български. Години наред той пътува между двете държави, докато накрая се установява трайно в България, а децата остават във Франция. Бракът му със Санае приключва през 2019 г., но двамата запазват добри отношения. Билалов не обича да разказва подробно за семейството си – на въпроса дали е женен за японка, той отговаря с краткото: „Благодаря, знам“.

Когато става въпрос за дъщерите си, той държи те да бъдат независими личности със собствено мнение, които не зависят от мъжете. Признава, че в миналото го е дразнело, когато е бил с зависими жени. За него е по-важно те да са личности, да се радват на детството и ваканциите си и дори да са против него, вместо просто да следват неговите желания. Не ги кара да учат, стига да не повтарят класове.

Творческа връзка и фантазми

След края на първия си брак в живота му влиза сценаристката Ваня Николова, с която се запознават около „Под прикритие“. Ваня е сценарист на сериала и автор на текстове за някои от проектите му. Билалов казва, че тя е достатъчното основание да направи нещо, което му е било много тежко – да скъса с бившата си жена, и че го е накарала да се върне в професията.

Актьорът е известен и с откритото си говорене за секса. Според него физическото привличане започва много преди самия акт и въображението е ключово. На въпроса какво търси в една жена, той отговаря директно: „Секс!“, като уточнява, че търси жена, която да му запали мозъка. За него предварителната работа и фантазмът са дори по-интересни от самото действие, което просто трябва да затвори цикъла.

Дали можеш да си представиш живота си в 20 различни апартамента, или едно място е напълно достатъчно?