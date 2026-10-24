Бангаранга става на ротативка: хазартна компания регистрира марката в ЕС

Развлечения

Подготвяйте се за „Бангаранга“ в най-неочаквания ѝ вид – като софтуер за хазартни игри. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (ЕУИПО) официално регистрира марката по заявление на българската хазартна компания „Пате плей“. Регистрацията е станала факт на 14 октомври, след като е преминал тримесечният срок, в който са могли да бъдат подадени възражения.

Нещата са се задействали светкавично. Фирмата е подала заявката за търговската марка веднага след финала на „Евровизия“ във Виена, който Дара спечели с едноименното си парче. В началото на юли заявката е била вписана в регистъра, а сега вече е официално регистрирана. Според публичната информация „Бангаранга“ ще се използва за онлайн залагания, игрални машини и софтуер за хазарт. Марката е комбинирана, което означава, че разполага и с лого и слоган. Визията е доста специфична – изплезено същество, чиято глава е съставена от лъчи и светкавици.

Битката за името: Дара срещу хазартните босове

Разбира се, това не е минало без драма. Срещу регистрацията на хазартната компания е постъпило едно възражение, което идва от трето лице – новата звукозаписна компания на Дара и съпруга й Ервин, наречена „СтарШи Глобал“. В него се твърди, че марката противоречи на добрите нрави и се настоява европейската служба да преразгледа позицията си.

За да подкрепят позицията си, от „СтарШи Глобал“ прилагат решения на Патентното ведомство на България. Там по-рано е отказана регистрация на марката на няколко различни заявители от България. Мотивите на българското ведомство са били, че думата „Бангаранга“ вече има трайно изградено независимо обществено значение и положителен заряд за обществото след триумфа на песента. Според тях, ако се дадат изключителни права върху това означение, това би довело до необосновано възползване от обществената нагласа и би противоречило на принципите на морал и добросъвестност. Европейската служба обаче е решила да игнорира тези доводи и е регистрирала марката на хазартната компания.

Стратегии и правни войни

Ралица Заякова-Крушкова коментира още след подаването на заявката, че, че е по-добре марката да бъде регистрирана от българска, отколкото от чужденна фирма. Представителят на игралната компания, свързана с братята Папазки, посочи, че няма правни пречки за защита на марка в индустрия, която е коренно различна от музикалната, което се вижда и от класовете, в които е подадена заявката.

От другата страна адвокат Попова е категорична, че това е случай на недобросъвестно заявяване. Тя подчертава, че заявката е подадена буквално ден след победата на Дара на „Евровизия“, което е опит за възползване от нещо, което вече е станало популярно. Посочва също, че фактът, че една заявка е регистрирана, не означава, че тя не може да бъде атакувана впоследствие, а решението за това е въпрос на стратегия.

Всеки иска парче от „Бангаранга“

Компанията на Дара, „СтарШи Глобал“, също се опитва да си осигури патент. Те са подали заявление на 25 август, което е вписано в регистъра на 8 октомври. В момента тече тримесечният срок за евентуални оспорвания. Тяхната заявка е много по-мащабна и обхваща огромно количество класове стоки и услуги – от козметика, бижутерия и дрехи до куфари, играчки, безалкохолни напитки, звукозаписи, печатни материали, произведения на изкуството и дори телекомуникационни услуги.

Интерес към името има и в чужбина. В Германия Херн Михаел Еренс е подал заявление също в деня след финала във Виена. Неговата марка е регистрирана на 14 септември и ще бъде използвана за разпространение на фенартикули, търговска дейност и продажба на алкохолни и безалкохолни напитки. Адвокат Попова обаче уточнява, че тази регистрация е национална и няма никаков ефект върху територията на България.

Списъкът с претенденти е дълъг. Една българска строителна компания също кандидатства за марката, като планира да я ползва за напитки, кафе, чай, дрехи и препарати. От Полша козметичната компания „Алкеми“ е оттеглила европейската си заявка, но националната ѝ заявка е вписана в регистъра и чака официална регистрация. Има и разградска фирма, която иска името за продукцията си в хранително-вкусовия сектор.

Не всички обаче са продължили битката. Своите претенции прекратиха „Кадифе Арт“, специализирани в сладкарски изделия, както и виненият бос Филип Харманджиев, който сам призна, че се оттегля. Това стана след като Саня Армутлиева от „Вирджиния рекърдс“, която дотогава беше продуцент на Дара, публично се закани с предприемане на строги правни действия срещу всеки, който се опита да присвои или регистрира името „Бангаранга“ като търговска марка.