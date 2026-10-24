Силвена Роу влиза в парламента: Мисия „Здравословни деца и топ български продукти“

Развлечения

Силвена Роу официално обяви, че ще работи като съветник към парламентарната комисия по земеделие, храни и гори. Поканата за включване в дейностите на комисията е дошла от Явор Гечев. Шеф Роу смята да насочи енергията си към два основни приоритета: качеството на храните и това как храненето влияе върху здравето и дълголетието на хората.

Силвена Роу е известна кулинарна експертка и популярен шеф-готвач.

„Има кисело мляко и кисело мляко“

Основният проблем, който шеф Роу вижда, е, че България има изключително ценни продукти, но не винаги успява да представи качествата им убедително. Тя е категорична, че не всички продукти от една и съща категория са еднакви – според нея „има кисело мляко и кисело мляко, сирене и сирене, кашкавал и кашкавал“. Затова предлага въвеждането на специална сертификация, която да отличава висококачествените български продукти.

Идеята е потребителите лесно да разпознават храните, произведени при високи стандарти и със специфични вкусови характеристики. Това няма да замени съществуващите стандарти за безопасност или технологични изисквания, които вече определят условията за производство и продажба. Вместо това се предлага допълнителен знак, който да покаже, че продуктът отговаря на по-високи качествени критерии. Така производителите, които влагат повече средства и усилия в качеството, ще могат да се откроят на пазара, а купувачите ще правят по-информиран избор.

Като модел за България Силвена Роу посочва френската система Label Rouge („Червен етикет“). Тя се използва във Франция за обозначаване на продукти с доказани специфични характеристики, които ги отличават от обикновената продукция. За да работи подобна система у нас, ще са необходими прозрачни процедури, независим контрол и ясни критерии. Важно е този знак да не се бърка с европейските схеми за географски указания и защитен произход.

Топ 10 за българската идентичност

Шеф Роу предлага усилията за популяризиране на българската кухня да се концентрират върху ограничен брой характерни продукти. Тя предлага да се изберат топ 10 храни, които да се представят не просто като храна, а като част от историята и културата на България. Макар окончателен списък още да не е обявен, тя откроява киселото мляко, сиренето, кашкавала, лютеницата, луканката, филе „Елена“ и халвата.

Според нея качествените местни продукти са основа за по-силно международно присъствие на българската гастрономия. Тя свързва това и с възможността български ресторанти и готвачи да получават признание от престижни кулинарни организации и ресторантски гидове. Роу подчертава, че добрата кухня не е само в готвенето, а в историята зад ястието – откъде идва продуктът, как се е появила рецептата и кои регионални или семейни традиции се пазят чрез нея. Тези детайли правят кухнята ни интересна за чужденците.

Личният ѝ пример е, че при посещенията си в родината редовно купува сирене, кисело мляко и сезонни храни, които отнася със себе си в Дубай. Това според нея доказва колко ценни са българските продукти дори за човек, който има достъп до най-разнообразните храни в света.

С какво храним децата?

Втората голяма цел на Силвена Роу е храненето на подрастващите. Тя е убедена, че хранителните навици се формират в детството и имат огромно значение за здравето в по-късната възраст. Затова менюто на децата трябва да получи сериозно обществено внимание. Шеф Роу настоява храната, която децата получават през деня, да бъде разнообразна и съобразена с нуждите на растящия организъм.

В разговор тя се връща към собствените си спомени от училищните години, припомняйки си училищните столове с яхнии, кюфтета и пиле с ориз.

Дано тези „яхнии“ скоро станат нещо от миналото и децата ни наистина започнат да ядат здравословно!