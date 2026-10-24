Силви разтърси „Ергена“: Срещи, които не виждаме, и редактори, които плетат интриги

Развлечения

Силви не остави нещата да свършат с тихо излизане от формата. Само часове след като напусна, тя изсипа всичко за рестрикциите, намесата на редакторите и неизлъчените моменти. По нейност мнение, в шоуто има предварително избрани хора, които получават повече екранно време и по-големи шансове за развитие.

Най-тежкото обвинение е, че отношението към нея се е променило рязко, след като тя е отказала да излезе на среща. Силви твърди, че на мъжете дори е било забранено да говорят свободно с нея, а за всеки контакт трябвало да искат предварително разрешение. Според нея е получила и забрана да раздава рози.

„Провокациите на продукцията към мен бяха много. В един момент мисля, че вече нямаше да мога да издържам“, призна тя в ефира на bTV. Тя заяви още, че изпитва облекчение, че си тръгва точно сега.

За тези, които вярват във всяка сцена, Силви разкри, че Павел неведнъж я е канил на среща, но тези моменти изобщо не са стигнали до екрана. При един от коктейлите, според нея, Павел отново се опитва да я покани, но редакторите ги връщат няколко пъти и ситуацията не се развива. Тогава тя е разбрала, че не всички са равнопоставени и че не е сред хората, които ходят на среща.

Силви не спести критики и към редактора Мишо. Тя твърди, че по време на синхрон е споделила негативното си мнение за Таисия и украинките като цяло, а според нея именно този редактор впоследствие е разказал подробно за отношенията ѝ с Таисия, което е породило скандала между двете.

Ако Силви говори истината, значи зад всичките тези спонтанни чувства и романтика всъщност стои сериозна режисура, която зрителят не вижда.

Кой е следващият, който ще се окаже, че е бил просто „статист“ в чужда игра?