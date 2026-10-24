Никола Цолов сряза „гривата“ за по-лесен път към Формула 1

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Никола Цолов решил да направи радикална промяна в имиджа си и за първи път от шест години се видя с къса коса. Решението не е само за визията, а е чисто прагматично – 19-годишният състезател смята, че с натоварения си график от тренировки и състезания ще му бъде много по-лесно, ако не се грижи за дълга прическа.

Трансформацията стана с шеги за гангстерски стил и музикални забавления в салона на фризьора му Костадин Колев-Коко. Самият Коко остави Цолов да обясни решението си във видео, за да избегне евентуалния хейт от феновете, че е отрязал „гривата“ на Българския лъв.

Разбира се, най-важният въпрос в стола беше дали влиза в Формула 1. Никола призна, че към момента няма конкретна информация, но се подготвя точно за това. Според него последните месеци са били много интензивни, като прекарва повечето от времето си в подготовка за предстоящите стъпки. Цолов сподели, че отборът му обръща сериозно внимание на неговата подготовка и се надява, че историческото постижение – да стане първият българин в Формула 1 – ще се случи много скоро.

Честно казано, прическата е най-малкият проблем, когато се гониш след такава мечта. Остава само въпросът дали късата коса ще му донесе допълнителна скорост на пистата.