Орлин Горанов и Еделина Кънева с латино експеримент в НДК

Развлечения

На 26 ноември Зала 1 на НДК ще бъде домакин на „Една романтична латино нощ“. Орлин Горанов и Еделина Кънева подготвят концерт, който обещава да бъде различен от всичко, което са правили досега. Концертът е едновременно класически, страстен и изпълнен с любов.

Двамата са известни с роли в опери, оперети и мюзикъли, но този път се пускат в стил, който винаги са харесвали, без обаче да го изпълняват професионално досега. Репертоарът ще се състои от класики в световната поп музика. Според Еделина Кънева в латино музиката всичко е любов, затова са решили да се обърнат към нея.

Концертът ще бъде с изцяло нови аранжименти, създадени от диригента и музикалния директор Георги Милтиядов. На сцената ще виждаме симфоничен оркестър и комбо група, а голяма част от песните ще бъдат в дует. Кънева признава, че идеята да пеят повече заедно е на Орлин и че се чувства много комфортно до него.

Разбира се, латино без танци не може, така че двамата обещават танци, като публиката също ще има възможност да се включи. По отношение на романтиката Кънева споделя, че днес всичко е по-забързано в сравнение с времената, в които животът е бил чиста романтика.

Двамата се запознават благодарение на Силвия Кацарова, като Силвия Кацарова казва на композитора, че именно Еделина е най-подходяща да изпее песен, в която се говори за любов. Еделина Кънева е директор на Музикалния театър и казва, че екипът му работи неуморно, за да прави хората щастливи.