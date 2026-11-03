Тома от „Игрите на волята“ разкри, че родителите му крили развода си от него

Развлечения

Тома Никифоров сподели в подкаста на „Игрите на волята“, че родителите му са пазили тайната за развода си дълго време. Мотивът им е бил спортният успех на сина им – не искали новината да повлияе на подготовката и представянето му на Олимпийските игри в Бразилия през 2016 г.

Спортстът признава, че е преживял всичко това тежко и се е сърдил много. За него семейството и приятелите са най-важното нещо на света, затова не е можел да си представи родителите разделени или с нови партньори. Дошли дори до точката да им каже, че не иска да ги вижда с други хора. Имало период на затвореност в себе си, но впоследствие Тома е приел, че така те двамата ще бъдат по-щастливи, като подчерта, че родителите му винаги са гледали в една посока спрямо него и брат му.

Пример за борба и успех

Въпреки раздялата, родителите на Тома остават негов пример в живота. Те се преместват в Белгия през 1991 г., без да знаят езика и без пари, но успяват да се адаптират бързо. Майка му днес работи в Европейската комисия и владее пет езика, а баща му, който е бивш състезател по джудо, също заема държавна позиция. Тома цени високо както възпитанието, което е получил, така и сигурността, която родителите му са осигурили за него и брат му.

Роденият и израсналият в Белгия джудист се състезава за страната и там живее със съпругата си и двете им дъщери. След участието си в риалитито обаче обяви, че иска семейството му да се премести в България.