Хелоуин: Азис стана Спайдърмен, а Ани Хоанг готви с „кръв“

Развлечения

Азис реши да смени фолка със суперсили и за една нощ се превърна в Спайдърмен. Не остана сам в героичната вълна, защото Антонио също се облече като Батман. Кралят на фолка обаче беше ироничен и коментира под снимката на колегата си, че той всъщност е трябвало да бъде Робин.

Лидия заложи на по-мистичен стил и засне специална фотосесия като русалка, във вана. Диона пък реши да заложи на пълен ретро фън и се съблече напълно, за да повтори точно позите и ботушите на Галена от кадрите на албума „Официално забранен“ от 2010 година.

Ани Хоанг пък реши да ни уплаши в кухнята. Тя сготви торта с кръв и зададе въпроса: „Парче торта или парче от теб“, като след това призна, че е „Опасна в кухнята“.

Селина използва празника на Вси светии, за да пусне новата си песен „Мацурана“. За целта тя влезе в ролята на Жената котка и обяви, че това е подарък за феновете, тъй като на следващия ден е нейният рожден ден.

Поли Генова и синът ѝ също се присъединиха към празненствата с костюми, които кръстиха Iron Man & Iron Mom. Диджеите Диан Соло и Дончо Бургуджиев пък избраха пътя на носталгията и се върнаха в социализма с връзки на пионерче и чавдарче.

Един от диджеите, наричан моторът на Дийп зоун, сподели, че след Back to the 90’s Halloween парти вечерта е била незабравима с легендарните 2 Unlimited. Да си представим само този микс от пионерски връзки и 90-те – истински културен шок!