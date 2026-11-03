Драма в „Ергенът“: Ивка Бейбе и Влади напускат преди финала, а за Габи и Радо се очаква скандал

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В риалитито „Ергенът: Любов в рая“ по bTV предстоят неочаквани промени. Информация от светските медии разкрива, че две от най-коментираните двойки ще напуснат формата, преди да бъде излъчан последният епизод. Това ще разтърси баланса в имението и може напълно да промени развитието на предаването.

Любовта победи играта при Ивка и Влади

Една от най-големите изненади е свързана с инфлуенсърката Ивка Бейбе. Тя привлече вниманието на зрителите още от началото на сезона, а отношенията ѝ с Влади станаха една от основните теми за разговор. Вместо да се върти в центъра на скандали и постоянна смяна на партньори, Ивка постепенно изгради стабилна връзка с Влади, като дори направи емоционално признание към него на една от последните церемонии на розата.

Според предварителните сведения, Ивка и Влади ще напуснат приключението заедно. Причината за това не е конфликт или раздяла, а точно обратното – любовта им се е оказала достатъчно силна, за да продължат отношенията си извън камерите. Това е необичаен ход за формата, в който участниците обикновено се борят да останат до самия край.

Водещата Райна Караянева ще бъде тази, която да обяви новината пред останалите участници. Очаква се тя да обясни решението с думите, че „най-стабилната двойка се оттегля“. Тази стъпка ще освободи места в имението, което от своя страна ще даде шанс на нови участници да влязат в играта и да потърсят любовта си, което неизбежно ще разклати вече изградените връзки.

Токсично напрежение и конфликти при Габи и Радо

Докато при Ивка и Влади ситуацията е романтична, при Габи и Радо нещата изглеждат много по-драматични. Информацията е, че и те ще напуснат шоуто преди финала, но този път причината е остър конфликт с ресторантьора Петър Китов, известен като Педро.

Отношенията между Габи, Радо и Педро са белязани от напрежение, взаимни обвинения и ревност. Още в началото на октомври Габи и Педро се сблъскваха в остър разговор, който започна с въпрос за финансовото положение на ресторантьора. Габи го попита защо толкова често демонстрира, че разполага с много пари, което бързо прерасна в размяна на лични нападки. Ситуацията се засили и заради миналото между Педро и Габи, за което ресторантьора заяви пред Радо, че двамата са били близки много преди тя да започне връзка с младия участник.

Ревност и риск от физическа саморазправа

Връзката между Габи и Радо се оказа една от най-динамичните в сезона, но и една от най-бурните. Двата пъти ревността стана основен двигател на споровете им. Първият сериозен конфликт беше свързан с Памела – Габи беше убедена, че Радо ѝ е правил знаци по време на церемонията на розата, което той отрече, определяйки реакцията ѝ като прекомерна.

В края на октомври напрежението се повиши отново след признания на Габи за нейни минали отношения, което доведе до нов сблъсък с остри думи, макар че двамата продължиха да демонстрират близост.

Най-тревожните подробности, появили се в публикации от октомври, твърдят, че напрежението между Радо и Педро може да доведе до опит за физическа саморазправа. Твърди се, че продукцията не би допуснала подобно поведение и ще поиска от Радо да напусне формата, което вероятно ще накара и Габи да си тръгне с него. До момента продукцията не е дала официално потвърждение за тези подробности, така че зрителите ще трябва да изчакат епизодите, за да видят дали конфликтът действително ще завърши така.

С две напускащи двойки и възможността за нови попълнения, „Ергенът“ става все по-непредвидим.