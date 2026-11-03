Геро: Никога не бих искал да бъда президент

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Да си президент звучи престижно, но Герасим Георгиев - Геро изобщо не е заглажен по идеята. Актьорът заявява, че никога не би искал в действителност да заеме този пост, защото всеки трябва да си знае мястото и той просто не би се чувствал добре в тази роля.

Това се случва точно в моментa, когато Геро е режисьор на спектакъла „За носа на един президент“, чиято премиера бе на 27 октомври 2026 г. В постановката той не е държавният глава, а психиатър, извикан по спешност. Задачата му е да реши един доста абсурден проблем за президента само часове преди първата му важна публична реч.

Сатира за носа и властта

Историята е политическа сатира и абсурдна комедия. Сюжетът се върти около държавния глава (в ролята е Димитър Живков), който развива психологически проблем – силен сърбеж в носа. Това създава усещането, че носът му расте и се изкривява като на Пинокио, което заплашва да го направи на смях пред цялата нация. Геро признава, че не иска да разкрива дали неговият герой успява да помогне, за да остави зрителите сами да разберат в театъра.

Страхове и манипулации

Според Геро хората на най-високите позиции често изпадат в комични и емоционални ситуации точно заради страховете си от отговорността и властта. Той смята, че суетата на политиците е ужасяваща, но не всички те имат късмета да имат верни психиатри като добри съветници.

Актьорът е и доста критичен към заобикалящата среда на големите лидери. Според него те лесно могат да бъдат превърнати в безпомощни деца от кариеристи и службогоници, които ги водят за носа. Геро е убеден, че президентите често се превръщат в нещо друго не само заради собствените си комплекси, но и заради безмилошната среда, в която всичко е станало прекалено манипулируемо.