Димитър Рачков-младши вече е на 20: Баща му го празнува с емоционален пост

Развлечения

Димитър Рачков-младши отпразнува своя 20-и рожден ден. По повода актьорът Димитър Рачков сподели видео в социалните мрежи, на което близките на празника пеят „Happy Birthday“, а пред именика стои голяма торта. В публикацията присъства и Карина, доведената дъщеря на Рачков.

Посланието на бащата към сина му е кратко и емоционално: „Честита 20 годишнина, Моето Момче! Обичаме те ❤️❤️❤️“.

Въпреки че Рачков е едно от най-популярните лица в телевизията, той обикновено пази личното си пространство, но не крие гордостта си от единствения си син. Димитър-младши е от връзката му с актрисата и сценаристката Христина Апостолова. Макар двамата да не са сключвали брак, синът им носи името на баща си.

Христина Апостолова по-късно създава семейство с телевизионния продуцент Евтим Милошев, с когото имат общ син Петър. Така Петър е по-малкият брат на Димитър-младши. Въпреки раздялата на родителите, младежът запазва връзки и с двамата, като през 2024 г. цялото семейство се е събрало за абитуриентския му бал.

Както баща си, и Димитър-младши има опит в актьорството, като е участвал в сериала „Откраднат живот“ заедно с брат си Петър. Впоследствие обаче образованието става приоритет. През 2024 г. Рачков го изпрати с емоционално послание по повод завършването на училище, след което младежът замина за Франция. Там той продължава обучението си по интериорен дизайн. Актьорът е споделял, че макар раздялата да не е лесна, той напълно подкрепя избора на сина си.

В момента настоящата половинка на Рачков е Виктория Кузманова. През февруари 2026 г. той публично потвърди, че ѝ е предложил брак на Бъдни вечер, защото вярва, че е намерил правилния човек.