Дара разкри тайния трик за победа на Евровизия

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Дара обяви, че точно така е действала през цялото време на Евровизия преди да излезе на сцената – стоела е с прехапан език. Дара спечели най-големия песенен конкурс в Европа и осигури българското домакинство за следващата година, като град домакин се пребори Бургас.

Разкритието стана, докато легендата Дони даваше съвети на талантите от отбора на Дара в „Гласът на България“. Певецът обясни, че когато в екшън момент пресъхне устата, най-добрият вариант е просто да прехапеш езичето си.

Дони, който е бил ментор на Дара и продължава да бъде един от най-близките ѝ приятели, предложи и други „спасителни“ методи за критични ситуации. Според него, ако по някаква причина нямаш глас точно преди излизане на сцената, трябва да се пие студена вода. Той подчерта, че по този начин е помогнал на много хора.

Що се отнася до страха, Дони посъветва младите таланти да го „облечат във форма“ и да го накарат да им помага. Според него най-добрата стратегия за всеки, който стъпва на сцената, е искреността, защото, по думите му, сцената харесва искреността.

Дони се шегува, че се появява винаги, когато Дара „потърка лампата на Аладин“, което само подчертава колко здрава е връзката им.

Сега остава въпросът – кой от нас ще пробва с прехапания език следващия път, когато се пристегнем за нещо?