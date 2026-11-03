Пиленцата от Монако разтърсиха Монте Карло с шантави костюми за Хелоуин

Развлечения

Нина и Боби Манекена, известни като „Пиленцата от Монако“, превърнаха Хелоуин 2026 в истински моден спектакъл в Монте Карло. Двойката отново използва възможността да демонстрира екстравагантния си стил, като заложиха на напълно противоположни визии.

Нина напълно игнорира традиционните вещици и страшни персонажи. Тя се появи в образа на „Shiny Cowgirl“ – каубойка, за която блясъкът е далеч по-важен от Дивия запад. С този костюм тя внесе доза холивудски разкош, сексапил и много ефект в празничната атмосфера на княжеството.

Боби Манекена обаче реши да играе ролята на страшилището на вечерта. Той остави елегантните си дрехи настрана и се преобрази в „Monster Man“, залагайки на страховито излъчване и празнично настроение.

Нека бъдем честни – контрастът между блясъка на Нина и чудовището на Боби направи цялата им поява още по-забавна. Ясно е, че философията на „Пиленцата“ е една: докато едни се крият зад маските си, те правят всичко възможно всички погледи да бъдат насочени точно към тях.

Според нас това е точно тяхният стил – защо да се плашиш, когато можеш просто да изглеждаш fabulous?