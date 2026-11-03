Изкуство за добра кауза: Тео Ушев и Недко Солаков се присъединяват към благотворителен търг

Развлечения

На 2 ноември творби на аниматора и режисьора Тео Ушев и художника Недко Солаков бяха предложени на благотворителен търг. Събитието беше част от третото издание на гала вечерта на Bulgaria Sotheby’s International Realty, а целта беше подкрепа за УНИЦЕФ България.

Наддаването беше водено от Джордж Норт, който е старши директор в Sotheby’s London и европейски ръководител на продажбите на колекции. Той изобщо не е останал вкъщи, а е дошъл специално в София за този случай.

Недко Солаков, чиито работи са в Tate Modern, MoMA и Центъра „Помпиду“, а също така са представяни на Венецианското биенале и на изложението в Касел, добави допълнителен акцент към вечерта – той довърши едно от произведенията си на живо пред гостите точно преди старта на търга. Тео Ушев, от своя страна, принесе своя международен престиж като визуален артист, номиниран за „Оскар“ със „Сляпата Вайша“.

Гала вечерта, която носеше името „Art Comes Alive“, не беше просто скучно гледане на картини. Програмата беше микс от съвременно изкуство, музика, танц и акробатика. В нея видяхме Михаела Филева, Орлин Горанов, Мария Славова, Манал Ел Фетури, Юлиян Вергов и артисти от цирк „Балкански“. Водещите бяха Орлин Павлов и Симона Кръстева, а за хореографията отговаряше Фредерико Пинто, а режисурата – Мариан Стефанов.

Всички събрани средства ще отиват към програмата „Зона ЗаКрила“ на УНИЦЕФ България. Тя помага на деца, които са преживели или станали свидетели на насилие, както и на техните семейства, чрез психологическа, социална и правна подкрепа. Организаторите напомняха, че предишното издание на събитието е събрало над 200 000 лева.