Симеон Владов стана фараон

Развлечения

Симеон Владов влезе в ролята на фараон в мюзикъла „Принцът на Египет“. Оказа се, че понякога късметът е по-силен от перфектната подготовка, защото актьорът е отишъл на прослушването почти на шега.

Всичко се случва на 13 юни, когато Симеон пристига в театъра сутринта, директно от автобуса. Ситуацията не е била най-подходяща за звезден старт – той е бил недоспал, след като предходния ден е водил фестивал, а гласът му е бил уморен.

Няколко изречения от монолога и един куплет с припев от песента са се оказали напълно достатъчни, за да спечели ролята. Когато човек е в такава форма и пак го вземат, значи просто е бил създаден за тази корона.