Limp Bizkit затварят PHILLGOOD 2027 в Пловдив

Развлечения

Пригответе се за истински хаос, защото Limp Bizkit са третият хедлайнер на PHILLGOOD 2027! Групата, една от първите, които започнаха да смесват тежките китари с хип-хоп, фънк и електроника, ще закрие фестивала на 18 юли 2027 г. на Гребната база в Пловдив. Така в рамките на три дни – от 16 до 18 юли – PHILLGOOD събира три световни имена с напълно различен звук и енергия.

Limp Bizkit са американска рок група от Джаксънвил, Флорида, създадена през 1994 г. Те са сред най-успешните представители на ню метъла от 90-те, но влиянието им върху рок сцената остава силно и до днес. Звукът им е резултат от рап вокалите и сценичната енергия на Фред Дърст, експерименталните китари на Уес Борланд, барабаните на Джон Ото и скречовете и семплите на DJ Lethal.

От Billboard до милиарди стриймове

Българската публика още помни първото им гостуване през 2009 г. в София, а феновете през всички тези години не спираха да ги искат отново у нас. Има причина за тази обсесия – пробивът им на световната сцена с албума Significant Other през 1999 г. беше огромен. Той дебютира на първо място в Billboard 200 и получи седемкратно платинен сертификат в САЩ. Точно там са запечатани едни от най-обичаните им песни като „Nookie“ и „Break Stuff“. Всъщност „Break Stuff“ е толкова голям хит, че днес е в клуба на песните с над един милиард стрийма в Spotify.

Само година по-късно те повториха успеха си с Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, който също оглави Billboard 200 и продаде над един милион копия в САЩ само през първата му седмица. С над 40 милиона продадени записа по света и три номинации за „Грами“, те са едни от най-търсените хедлайнери в момента. Доказателството е 2026 г., когато оглавиха Download във Великобритания, както и Aftershock и Louder Than Life в САЩ.

Списъкът с хитовете и останалата програма

Очаквайте пълна еуфория с парчета като „Re-Arranged“, „Rollin’ (Air Raid Vehicle)“, „My Generation“ и „My Way“. Не забравяйте и кавъра на „Behind Blue Eyes“ на The Who, който стана хит в челната тройка на класациите в Германия, Австрия, Дания и Норвегия, както и „Take a Look Around“ от саундтрака на „Мисията невъзможна 2“.

Преди Limp Bizkit на 18 юли фестивалът предлага още две големи имена. На 16 юли PHILLGOOD се открива с Robbie Williams – човекът, който през януари 2026 г. изпревари The Beatles и стана артистът с най-много албуми номер едно в историята на британските класации, като събра цели 16 такива.

На 17 юли на сцената излизат The Chemical Brothers. Британското дуо, съставено от Том Роуландс и Ед Саймънс, носи със себе си шест награди „Грами“ и едно от най-мащабните аудио-визуални шоута в електронната музика. Това прави второто издание на PHILLGOOD място, където музиката събира различни поколения и жанрове на честотата от 432 Hz, за да бъде всичко по-чисто, ярко и живо.

Билети и гласуване

Ако още нямате билетите си, те са в продажба в мрежата на Ticket Station. Тридневните карти са на цени от 199 евро, а за тези, които искат да посетият само един ден, еднодневните билети са от 99 евро.

Завършваме с една важна мисия – PHILLGOOD участва в публичното гласуване за European Festival Awards, където европейската фестивална индустрия отличава най-добрите си събития. Можете да подкрепите фестивала до 20 ноември на europeanfestivalawards.org.