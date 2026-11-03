Мария Бакалова на парти на Парис Хилтън в Лос Анджелис

Развлечения

Мария Бакалова отново е в центъра на вниманието в Лос Анджелис. Актрисата беше сред поканените на парти на Парис Хилтън, където се събраха някои от най-големите имена в световния шоубизнес.

Сред звездните лица на събитието беше и легендарната Салма Хайек. Да видиш българка в компания с една от най-разпознаваемите и уважавани актриси в Холивуд е сериозно постижение и поредното доказателство, че Мария вече е част от международния киноелит.

Пътят от Бургас до светлините на Лос Анджелис е впечатляващ. След пробива с „Борат 2“, който ѝ донесе номинация за „Оскар“, тя се превърна в едно от най-известните български лица зад океана. Докато много млади таланти все още мечтаят просто да стъпят в Америка, Мария вече е там и затвърждава позицията си сред популярните имена.

За да разберете мащаба на събитието, си спомнете, че Парис Хилтън е истински символ на луксовия живот, модата и бизнеса в Лос Анджелис, а нейното име се свързва с едни от най-коментираните светски събития. Присъствието на Салма Хайек пък само добави още повече звезден заряд към вечерта.

Всяка нова изява на Мария в компания със световни знаменитости е знак, че българският талант напълно се е настанил в Холивуд.