Мария Каварджикова празнува 70-годишнина: Легенда, която не се нуждае от шум

Развлечения

На 2 ноември Мария Каварджикова отбеляза своята 70-годишнина. Тя е от онези рядни таланти, които не търсят шумна публичност, за да бъдат разпознаваеми, но с едно присъствие на сцената успява да превърне всеки образ в истинска човешка история. Независимо дали я гледаме в театъра или пред екрана, тя винаги оставя следа с прекрасната си емоционалност.

Мария Каварджикова е актриса с огромен опит и изключително силно сценично присъствие. Тя е една от тези фигури в българското изкуство, които печелят сърцата на публиката десетилетия наред, без да се стремят към излишно внимание, а просто като се фокусират върху качеството на своите превъплъщения.

От Крумовград до Народния театър

Пътят на Мария Георгиева Каварджикова започва в Крумовград, където е родена на 2 ноември 1956 г. Страстта към актьорската игра я води в ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, който завършва през 1978 г. в класа на проф. Надежда Сейкова. Професионалните ѝ стъпки в началото са в Драматичен театър „Боян Дановски“ в Перник, където работи в периода между 1978 и 1986 г.

След това следва период в театър „Сълза и смях“, а от 1991 г. тя става част от трупата на Народния театър „Иван Вазов“. Това място се превръща в център на професионалния ѝ живот за повече от три десетилетия. В Народния театър актрисата изгражда впечатляваща биография, в която се редуват сложни и разнообразни образи.

Сред най-запомнящите се нейни роли на театралната сцена са Естър Франц в „Цената“ на Артър Милър и Елмира в „Тартюф“ на Молиер. Тя блесна като Аркадина в „Чайка“ на Чехов и като Лейди Макбет в едноименната трагедия на Шекспир. Друго знаково превъплъщение е ролята на Морийн в „Бившата мис на малкия град“ от Мартин Макдона.

Любими роли на екрана и в киното

Въпреки че театърът е сърцето на кариерата ѝ, Мария Каварджикова е изключително забележима и в киното. Едно от най-емблематичните заглавия в нейната филмография е българската комедия „Оркестър без име“ от 1982 г., където тя влиза в образа на Ваня. През същата година тя участва в продукциите „Лавина“ и „Куче в чекмедже“.

Тя има десетки участия в киното и телевизията, като зрителите помнят ролите ѝ в „Дом за нашите деца“, „Васко да Гама от село Рупча“, „Госпожа Динозавър“, „Една калория нежност“ и „Ако някой те обича“. В по-ново време тя спечели ново поколение почитатели чрез участия в два популярни сериала. В историческата поредица „Дървото на живота“ тя се появи като Петруня Вълчева, а в медицинската драма „Откраднат живот“ се превърна в Евгения Генадиева – персонаж, с който много от нас я свързват и до днес.

Признание и лично пространство

За Мария успехът никога не е бил просто въпрос на популярност, а на професионално признание. Тя е носителка на няколко престижни награди „Аскеер“. През 1997 г. беше отличена за водеща женска роля в „Спускане от връх Морган“, а през 1999 г. получи награда за ролята си в „Бившата мис на малкия град“.

Позицията ѝ като една от най-значимите фигури в българския театър беше потвърдена и в по-нови години. През 2023 г. тя отново спечели „Аскеер“, този път за поддържаща женска роля в спектакъла „Частици жена“. Голямо признание дойде и през 2024 г., когато тя бе наградена с „Икар“ за изключителен принос към българския театър.

Когато става въпрос за личния ѝ живот, актрисата винаги е била сдържана и далеч от любопитните погледи. Мария Каварджикова е била омъжена за колегата си Константин Цанев и двамата имат две дъщери. Бракът им приключва в началото на 90-те години, когато Цанев заминава да работи в „Дойче Веле“, а Мария взема решението да се върне в България.

В едно от интервютата си тя споделя нещо, което всъщност казва всичко за нея – че просто не може без театъра.

Коя е вашата любима роля на Мария – класическа в театъра или някоя от сериалите?