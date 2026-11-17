Развлечения

Картата „Силата“ доминира в периода от 16 до 22 ноември. Основното послание е да вярваме в собствените си възможности, за да се справим с всички задачи, които предстоят.

В любовта „Силата“ залага на търпението, състраданието и дълбоките чувства. За тези, които са във връзка, съветът е да бъдат искрени с партньорите си и да не пестят нежност. Ако пък сте в категория „необвързани“, фокусът тук е върху самооценката. Идеята е първо да обърнете внимание на това как се възприемате и цените, преди да започнете да търсите нов човек.

Професионалният план изглежда обещаващо. Разполагате с качествата да водите битките си дори под сериозен натиск. Картата ни подтиква да запазим достойнство, когато се сблъскаме с труден клиент, колега или онзи „прекрасен“ началник.

Най-сладката част от прогнозата е за края на седмицата – очаквайте щедро поощрение за всички положени усилия. А за да не изгорим дотогава, в средата на седмицата е добре да направим кратка почивка от рутината с малко медитация и без претоварване.

Дано наистина се окаже, че шефът ще ни плати бонус за всички нерви!