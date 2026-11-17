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Редовното пиене на кафе променя не само чревната флора, но и самата физиология на червото и начина, по който функционира цялата ни храносмилателна система. Това стана ясно след ново изследване на учени от Университета в Копенхаген.

За да разберат какво се случва вътре в нас, доброволците са разделени на две групи – тези, които пият между една и пет чаши кафе дневно, и тези, които го правят по-рядко. Всички са глътнали специална електронна капсула, която е измерила нивата на pH, температурата, чревните съкращения и времето, за което всичко преминава през стомашно-чревния тракт.

Резултатите потвърждават, че кафето влияе върху количеството и състава на чревните бактерии. Оказа се, че при хората, които пият кафе често, разнообразието от тези бактерии е по-голямо.

Но най-интересното е това, което досега се знаеше малко – влиянието върху физиологичните процеси. При редовната консумация нивата на pH в тънките черва са значително по-ниски, а в дебелото черво се регистрират повече съкращения. Именно тези съкращения помагат за храносмилането и предпазват от запек.

Относно киселинността още не е напълно ясно дали промените са положителни, но е известно, че тя е свързана с работата на ензимите. Тези открития само потвърждават добре познатото свойство на кафето да се справя с констипацията, което дава надежда на учените да намерят нови и ефективни начини за лечение на този проблем.

Разбира се, всичко това е супер, стига да не прекаляваме с количеството или да нямаме изрична медицинска препоръка да го спрем. И един важен детайл – внимавайте с температурата, защото твърде горещите напитки (независимо дали са кафе или чай) могат да увредят хранопровода.

Значи, можем спокойно да си поръчаме още едно еспресо за здравето, нали?