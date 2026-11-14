Смех през сълзите и Полковник с мечти за естрада: какво ни крие „Аврора“

Развлечения

Филмът „Аврора“, разпространяван от bTV Studios, събира на едно място някои от най-големите имена на българското кино и театър. В продукцията участват Христо Гърбов и Боян Арсов, а международната доза престиж идва от Брено Плачидо – синът на известния италиански актьор Микеле Плачидо.

Историята ни отвежда в България от 50-те години на миналия век. Вместо тежка драма, режисьорът Джеки Стоев залага на сатира, абсурд и любов, използвайки характерното си чувство за хумор, за да разкаже за един от най-сложните периоди в нашата история.

Полковникът, който искаше да пее

Христо Гърбов не е приел ролята си случайно. Той разказва, че след като е прочел сценария, го е привлекла точнота, с която темите са поднесени от смешната и сатирична страна. Според него „Аврора“ не се опитва просто да изнесе присъда над времето, което показва, а използва хумора, за да разгледа трудни и болезнени моменти. Актьорът подчертава, че филмът не е просто критичен към ситуацията, а е „критичен с чувство за хумор“.

В тази продукция Гърбов излиза от зоната на симпатичните персонажи и влиза в кожата на злодея. Той играе Полковника – образ, който е събирателен портрет на кариеристите, създадени от властта и системата. Самият Христо Гърбов благодари на Джеки Стоев, че е получил ролята без дори кастинг. Полковникът е типикният човек, който обича да демонстрира властта си пред останалите.

Но зад тази суровост се крият лични провали, които правят героя по-човешки. Оказва се, че Полковникът е имал мечти, които системата е погълнала – той е искал да стане певец, но не е успял. Пробвал е и в духовната сфера, като е учил в семинария, но и тогава не става духовник. В крайна сметка той намира своето място точно там, където е най-удобно за кариерата му – в държавната машина.

Когато миналото звучи като фикция

За Боян Арсов той принадлежи на поколение, което няма никакви лични спомени от социалистическия режим. За него всичко свързано с този период е дошло единствено чрез книги, кино, история и чужди разкази. Арсов признава, че реалните истории, които е чувал за живота на хората по това време, му звучат точно така – като нещо измислено или като сцена от филм. Той споделя, че му е трудно дори да си представи реално как е бил животът тогава.

Актьорът правилно забелязва, че днешният свят е коренно различен, особено за младите, които са израснали с възможността да пътуват свободно, да общуват с целия свят и да избират своя път. Според него сега познаваме един много по-отворен и достъпен свят с много повече свобода.

Именно затова някои от историите от 50-те години му звучат почти невероятно. Боян Арсов признава, че гледа такива филми и слуша тези истории с интерес, но на места те му звучат като фикция, а всъщност това е самата реалност.

Дали Полковника ще успее да изпее някоя песен или ще продължи само да раздава команди, ще разберем на екран. Кое е вашето любимо „абсурдно“ споменче от разказите на бабите ви?