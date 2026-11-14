Дара Екимова разкрива тайната на своето чили кон карне в „Спомени с вкус“

Развлечения

Дара Екимова е гост в новия епизод на „Спомени с вкус“ тази събота, 14 ноември, в който двете с Изабел Овчарова - Изи ще приготвят любимото ѝ чили кон карне. Специалитетът често присъства в менюто на Дара и нейната половинка, но тя обича да го приготвя по свой, по-различен начин.

Ако очаквате перфектен шеф-готвенец, трябва да ви разочароваме. Дара не крие, че не всичко в кухнята ѝ се получава от първия път и че се чувства много по-уверена на сцената. Остава да се разбере дали ястието няма да се окаже прекалено пикантно за вкуса им.

Освен готвенето, двете приятелки ще се върнат към един от най-скъпите си общи спомени и ще разкажат коя песен белязва този момент. Двете ще се изправят и пред забавно предизвикателство, в което двете трябва да отгатнат кое ястие се крие пред тях.

Епизодът е от 17:00 ч. по NOVA, а всеки епизод може да се гледа и в NOVA PLAY, където има и ексклузивно съдържание зад кадър.