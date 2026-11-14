Асдис Ран се е заричала да се съблече при победа на Исландия

Развлечения

Асдис Ран тръпне с нетърпение за мача между България и Исландия от Лигата на нациите, който е на 13 ноември от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Тя живее в България от 18 години и е голяма почитателка на футбола. Към 13 ноември Асдис се намираше в София, като се очакваше да пътува до Пловдив, за да подкрепи любимия си тим от трибуните.

Ледената кралица не крие, че е върла фенка на националния отбор на Исландия. Тя бе в истински екстаз по време на европейското първенство във Франция преди 10 години, когато исландците изхвърлиха Англия и стигнаха до четвъртфинал. Тогава Асдис е гледала победата над „трите лъвове“ на видеостена в центъра на Рейкявик.

Точно тогава блондинката е признала, че щеше да се съблече „по цици“, ако Исландия бе победила и Франция. Макар че тогава не се е случило, феновете в Пловдив се надяват 10 години по-късно да станат свидетели на подобно шоу при успех на северната островна страна.

Дори когато не е на стадиона, Асдис остава в центъра на вниманието. На 12 ноември тя бе забелязана да се разхожда в центъра на София с куче от порода ши-тцу. Бившият модел на „Плейбой“ продължава да работи в модните среди, но вече в ролята на мениджър. В началото на ноември тя впечатли с тоалет си на Седмицата на модата в София, която се проведе в хотел „Маринела“.

Освен футбола, Асдис следи и кариерата на големия си син Магнус Гунар, който е боксьор. Тя рекламира в Инстаграм предстоящия сблъсък между него и Стивън Закари от САЩ, който ще се състои на 12 декември. Асдис е майка на Магнус от първата си връзка, а от бившия нападател на ЦСКА Гардар Гунлаугсон има още един син и дъщеря.

Дали ще ни зарадва с „бонус“ след мача или ще остане само в спомените от Франция, само времето (и резултатът) ще покаже!