Ваксини, чесън или червено вино: така се пазят българските звезди от грипа

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Ваксинацията срещу сезонния грип остава основната мярка за защита, която работи ефективно преди и по време на целия грипен сезон. Министерството на здравеопазването преди седмица обяви, че първите 150 000 дози инжекционни ваксини вече са доставени в България. Те са част от националните програми, обхващащи деца и хора на възраст 65 години и нагоре.

Екипът на ваксините

Катерина Евро, актриса от „Оркестър без име“, която наскоро посрещна 70-ия си рожден ден, е една от първите от светската сцена, които се имунизираха. Тя настоя и синът ѝ, актьорът Александър Кадиев (Мамин Сашко), също да се имунизира. За да популяризира процеса, Катето публикува видео, в което се вижда как лекар я ваксинира у дома. Актрисата споделя, че ползва противогрипни ваксини от години и те я пазят добре през тежките зимни месеци, като казва: „Наборки, за нас е безплатна, здравното министерство я плаща!“

Към тях се присъединява и Владимир Пенев, който е бил и министър на културата. Той заявява, че вярва на науката и медицината, поради което подкрепя имунизацията срещу грип. Музикалното семейство Стефан Димитров и Богдана Карадочева също са привърженици на ваксините. Според тях те осигуряват много по-силна защита за възрастния организъм, .

От медицинската страна на нещата проф. д-р Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, редовно призовава за навременна имунизация в началото на есенно-зимния сезон. Медикът, който е добре познато телевизионно лице, признава, че и самият той се ваксинира всяка есен.

Актьорът Владимир Зомбори, победител в „Капките“ и съпруг на Весела Бабинова, също е напълно „за“ ваксините. Той споделя, че ги прави, когато има време, а в момента времето му е кът.

Природа, билки и „тайни“ рецепти

Не всички обаче залагат на медицината. Режисьорът Джеки Стоев, който тази година посрещна 85-ия си рожден ден, споделя, че е на години и затова не смее да си слага ваксини, въпреки че вярва в медицината, но го е страх да не обърка нещо, тъй като пие много капки. Вместо ваксина, той от няколко години използва отвара от билки на лечителя Петър Димков, която според него го пази много добре.

Богдан Томов, звезда от сцената, водещ, режисьор и продуцент, също избягва ваксинацията. Той не е против нея, но за себе си е избрал друг път. От пет години ползва имуномодулатор, който се продава в чужбина и не е наличен в България. Томов твърди, че оттогава не е кихнал и винаги избира природни неща. Той си спомня и за препарат „Жировитал“, направен специално за Тодор Живков, който спасил жена от рак. Богдан Томов казва, че в България има много добри специалисти във всяка област и трябва да се разчита както на тях, така и на природата и феноменалните български билки.

Спорт, чесън и червено вино

За някои звезди тайната на здравето е в начина на живот. Музикантът Иван Несторов-Амебата и историкът проф. Андрей Пантев залагат на комбинация от здравословен начин на живот, много чесън, червено вино и фитнес.

Партньорът на Фънки в бизнеса, Иван Несторов, заявява, че не се страхува от грипа, тъй като се храни правилно и спортува много.

Проф. Андрей Пантев пък е истински фен на чесъна. Той съветва хората да го хапват по два пъти на ден, защото всяка болест бяга от него. Според него е важно хората да почиват повече, да четат хубави книги и да избягват всичко дразнещо. Пантев се шегува, че като „пенсионерче“ неговата тиха радост е силното кафе сутрин.

Според данни на Министерството на здравеопазването, интересът към противогрипните ваксини в страната нараства през последните години. Това е особено забележимо по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката, която осигурява безплатни дози за деца и хора на възраст 65 години и нагоре.

А вие каква стратегия имате – ваксина или чесън?