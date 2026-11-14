Любо Нейков посрещна ново попълнение в семейството: племенницата му Инна стана майка

Развлечения

Големи емоции в семейството на Любо Нейков! Племенницата му Инна е станала майка на момченце, което тежи 2830 грама и е с ръст 49 сантиметра. Иронията (в най-сладкия смисъл) е, че бебето се роди в столичната болница „Майчин дом“ – точно там, където 29-годишната Инна работи като акушерка.

Представяме си колко е било сюрреалистично за нея да сменя ролите и да бъде в познатата родилна зала, но този път като пациентка, а не като специалист. Раждането е било по естествен път, а до нея са били нейните колеги от болницата. Инна сподели радостта си в социалните мрежи, като описа бебето като „малко съкровище“ и се зарадва, че вече има „най-хубавата гривна“.

Засега родителите държат името на малкия юнак в тайна, . Инна е дъщеря на покойния брат на Любо – Цветан, и двамата са изключително близки.

Тази година е била истински празник за младата майка. През юни тя се омъжи за дългогодишния си партньор Евгени. На сватбата присъства и дъщерята на Любо Нейков – 16-годишната Анна, която беше шаферка на събитието. Двете братовчедки са много близки, .

Инна не е само експерт по бебета, но и има опит пред камерата, като е участвала в сериалите „Откраднат живот“ и „Вяра, надежда, любов“.