Ненчо Балабанов ни кани на „БГ Гурме“

Развлечения

Ненчо Балабанов, Стефани Ивайло и Никол Карабинова ще ни забавляват в пиесата „БГ Гурме“. Историята ни отвежда в един елитен ресторант, където се събират двойки от различни социални слоеве, които са истински огледало на нашето време.

В менюто на вечерта са български емигрант, който не спира да се хвали с успехите си в чужбина, и дама, обсебена от отварянето на чакрите и сливането с Вселената. Към тях се присъединяват носталгичен почитател на байтошовото време, маниачка по здравословното хранене и тийнейджъри в криза. Цялата тази компания се допълва от една влюбена сервитьорка.

Очаквайте забавни интриги и смешни ситуации, които обещават добро настроение и вълнуващи емоции за всички зрители. Пиесата е написана от Иво Сиромахов, а режисьорът е Златомир Молдовански.

Ако искате да видите как се „забърква“ това гурме преживяване, запишете си датите. Спектакълът ще бъде представен на сцената на „Théatro отсам канала“ на 29 ноември и 27 декември 2026 г.

Кой от вас е „маниачката по здравословното хранене“ в компанията?