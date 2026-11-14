Тони Стораро почти блокира самолет заради изчезнал тонрежисьор

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Цял самолет е чакал един човек, докато гейтът се затваря. Това се случи с екипа на Тони Стораро – 25 музиканти и служители, които пристигнаха от Гърция в петък сутрин, 13 ноември. Цял самолет на Sky express е чакал тонрежисьора на певеца, който за малко да пропусне полета, защото не е вдигал телефона си.

От авиокомпанията са решили да го изчакат, след като са разбрали, че е критично важно да пристигне заради концерта. Когато закъснялият специалист най-сетне се е появил, екипът го е посрещал с викове „Storaro team“ на летището в Атина.

За юбилейния концерт в столичната зала „Арена“, който беше насрочен за вечерта на 13 ноември, специален гост от Америка е Сарина Крос. Тони Стораро я уважава и харесва като изпълнителка, което е довело до това да я покани на сватбата на Емрах, а сега и да включи няколко нейни солови изпълнения в шоуто.

Певецът ще се появи в черен костюм със златни нишки, модел на Mcqueen, който сам си е избрал, без помощта на стилист. Музикантите ще са в класически черни костюми с бели тениски.

Дали е възможно да се започне концерт без тонрежисьор? Едва ли, но този е почти да ни остави без музика още преди излитане.