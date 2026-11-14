Иво Сиромахов ни „обучава“ на интелигентност с 10 иронични фрази

Развлечения

Иво Сиромахов отново разтърка социалните мрежи с поредната си саркастична публикация, която бързо събра усмивки и коментари. Този път под прицел попадоха модерните изрази, с които мнозина се опитват да звучат по-интелигентно, по-успешно и по-убедително в ежедневните си разговори. С характерното си чувство за хумор, Сиромахов представи списък, който е озаглавен „10 ФРАЗИ, КОИТО ВИ ПРАВЯТ ИНТЕЛИГЕНТНИ“, но зад тези думи се крие добре познатата ирония на автора.

Писателят и сценарист Иво Сиромахов в този случай насочва вниманието към изрази, които вече са се превърнали в истинска мода в съвременния български език. Някои от тях са директни заемки от английски, други звучат като типичен корпоративен жаргон, а трети са станали толкова масови, че постепенно губят първоначалната си сила.

Когато обикновените думи вече не стигат

Сред най-разпознаваемите изрази в списъка на Сиромахов са тези, които често чуваме в офисите и телевизионните студиа. Един от тях е „Трябва да го изкомуникираме“, който често замества много по-простите варианти като „Трябва да го обсъдим“ или „Трябва да го съобщим“. Друг пример е фразата „Случвам нещата“, която се използва, когато някой иска да подчертае своята активност и способността си да постига резултати.

В ироничния контекст на публикацията тези изрази се превръщат в символ на едно конкретно желание – обикновените действия да бъдат представени по-внушително, отколкото всъщност са.

Новият речник на отношенията и психологията

Особено място в публикацията заемат изразите, които са навлезли в езика ни чрез социалните мрежи и популярната психология. Фразата „Това ми е ред флаг“ е буквална заемка от английското red flag и се използва за поведение, което човек възприема като предупредителен знак. В списъка е и изразът „В токсична връзка“, който се е превърнал в често срещано обяснение за проблемни отношения.

Сиромахов не оспорва директно значението на тези понятия, но иронизира факта, че те са се превърнали в готови словесни формули. Проблемът е, че често се употребяват без особено замисляне, превръщайки се в шаблон.

Универсални отговори и мотивационни клишеа

В списъка попада и изразът „Влизам в обувките ти“, който е буквален превод на английски израз и означава да погледнеш на ситуацията от гледната точка на друг човек. Хуморът тук идва от това, че почти всеки от нас е чувал тези фрази и вероятно сам е използвал някоя от тях.

Дори думи като „Реално“, „Уникално“ и „Не е моето“ са се превърнали в универсални отговори, подходящи за най-различни ситуации, без да носят конкретно съдържание. А изразът „Извън зоната на комфорта“ присъства толкова често в мотивационни публикации, че вече се разпознава като клише.

С тези десет кратки примера Сиромахов осмява една по-широка тенденция – стремежа ни да звучим модерно и убедително, дори когато използваме думи, които не добавят нищо съществено към казаното. В крайна сметка употребата на подобни изрази не определя интелигентността на човека, а сложните и модерни фрази не винаги правят мисълта по-умна. Понякога най-ясният начин да кажеш нещо е и най-добрият.

Коя от тези фрази е вашата любима или коя ви дразни най-много, когато я чуете в офиса?