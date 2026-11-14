Първа годеж в „Ергенът: Любов в рая“: Ивка Бейбе и Влади се сгодиха

Развлечения

Ивка Бейбе и Влади официално се сгодиха в „Ергенът: Любов в рая“. Двойката бе определена от останалите участници като една от най-истинските и влюбени двойки в риалитито, след което събраха най-много рози и преминаха към церемонията на пръстена.

Водещата Райна Караянева поднесе бляскав годежен пръстен, който Влади постави на ръката на Ивка. През сълзи и усмивки двамата си обещаха да запазят любовта си и след края на предаването, в България.

Емоциите бяха на максимум, когато Ивка обеща на Влади да бъде неговото „добро утро и твоето лека нощ“. Тя сподели, че го е чакала 26 години и че той е най-хубавото нещо, което ѝ се е случвало, а още добави, че Влади ѝ е показал как любовта може да бъде хармонична и без болка. Влади през сълзи каза: „Благодаря ти, че се появи в живота ми“.

Останалите участници също се развълнуваха, а Габриела заяви, че Ивка и Влади са пример за здравословна връзка. В крайната сметка Ивка напусна имението с пръстен на ръката и мечтания мъж до себе си.