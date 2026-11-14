Такси за рая: черна комедия за абсурда, приятелството и балканските приключения

Развлечения

Започвайте да планирате излизанията си за декември, защото „Такси за рая“ наближава. Официалната гала премиера е на 1 декември, а от 4 декември филмът ще бъде в кината в цялата страна.

За тези, които не могат да изчакат, на 24 октомври в кино „Люмиер“ се състоя предпремиерна прожекция в рамките на Cinelibri. След прожекцията публиката имаше възможност да се срещне с актьорите и екипа и да разговаря с тях за създаването на филма.

Какво точно ни очаква? Режисьорите Иван Ничев и Тодор Чапкънов са заложили на черния хумор и абсурда. Сценарият, написан от Димитър Динев и проф. Иван Ничев, е базиран на новелата „Нощно бдение“ на Динев.

Централната история ни отвежда във Виена. Там съпругата на един български емигрант събира най-близките му приятели за нощно бдение, което бързо се превръща в поредица от абсурдни ситуации. Границата между реалността и въображението постепенно се размива.

Но „Такси за рая“ не спира само до Виена. Паралелно проследяваме работата на двама служители, които се занимават с връщането на българи от чужбина, както и пътуването на един полски беглец, който се опитва да премине границата по доста необичаен начин.

Звучи като класически балкански микс от смях и драма. В крайна сметка филмът събира различни съдби в един разказ за приятелството, човешките слабости и онези обрати в живота, които никой не е предвидил.

Ще се окаже ли това най-забавният български филм на годината или ще ни остави в недоумение пред екрана?