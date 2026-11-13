Забравеното място в дома: как да почистим релсите на прозорците за 10 минути

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Обикновено при почистването на дома се фокусираме върху големите повърхности като плотовете в кухнята, подовете и санитарните помещения. Релсите на прозорците обаче често остават в сянка, а прахът и сажди се събират там тихо, което прави цялото пространство да изглежда по-тъмно и занемарено.

Тези улеби са едни от най-трудните места за почистване, защото формата им улавя всякаква мръсотия. Това прави отварянето и затварянето на дограма истинско изпитание, а натрупаната мръсотия може дори да повреди гумите за уплътнение. Има обаче един лесен метод, който превръща този проблем в бърза работа от 10 минути с домашни средства.

Стъпки за перфектно почистване

Преди всичко използвайте прахосмукачка с тясната цевка, за да отстраните свободния прах, трохите и остатъците. Това е ключова стъпка, за да не се създаде „кал“ при нанасянето на течностите.

Вместо химикали заложете на естествени съставки. Поръсете най-замърсените части на релсите с малко сода бикарбонат и след това напръскайте с бял оцет. Реакцията между двете помага за разграждането на упоритата мръсотия без риск от повреда на дограмата.

Оставете сместа да подейства около пет минути. След това вземете стара четка за зъби и нежно изтъркете ъглите и улебите – малкият размер на четката е идеален за местата, където парцалът не влиза. Ако мръсотията е твърде много, можете да използвате клечка за уши или кухненски нож, завит с парцал, за най-трудните ъгли.

Накрая избършете остатъците с чист парцал или кухненска хартия. Ако забележите, че е останала сода, преминете още веднъж с прахосмукачка. Така процесът остава чист, а резултатът е прозорец, който се отваря и затваря с абсолютна лекота.

Признайте, че това е точното време да проверите тези „черни дупки“ в дома си, нали?