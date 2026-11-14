Креатинът не е само за „мускули“: защо диетолозите го препоръчват на жените

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Креатинът дълго време беше заклещен в стереотипа на силовия спорт и тежките тренировки в залата, но тезивремена минаха. Сега диетолози и уелнес експерти го препоръчват на жени от всички възрасти, които просто искат да се чувстват по-жизнени и да имат повече тонус.

Не става въпрос само за мускулна издръжливост, а за цялостното състояние на организма. Креатинът помага на тялото да произвежда аденозин трифосфат (АТФ), който е основният източник на бърза енергия за мускулите при интензивни натоварвания. Макар че се среща в определени храни, най-ефективният начин за насищане на мускулните тъкани е чрез добавка.

Данните от изследване през 2021 г., публикувано в списание Nutrients, потвърждават, че добавката подкрепя физическата издръжливост и мускулната сила, а дори може да повлияе позитивно на настроението.

С възрастта поддържането на чиста мускулна маса става критично за здравето на опорно-двигателния апарат и добрия метаболизъм. Затова креатинът е полезен както за тези, които живеят в залата, така и за дамите, които просто искат да запазят гъвкавостта и силата си.

Освен енергийния тласък по време на тренировка, добавката значително ускорява възстановяването и намалява усещането за умора след натоварване.

Диетолозите съветват при избора на продукт да се гледа внимателно на чистотата на съставките, дозировката и дали има независими лабораторни тестове за качество. На пазара има различни варианти – от чист прах без вкус до капсули и овкусени формули, така че всеки може да избере формат, който се вписва в режима му.

Кое от вас вече е пробвала креатин или все още смятате, че е само за „големите момчета“ в залата?