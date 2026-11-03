Шокиращ разрив: Семен Новиков смени треньора си точно след световната титла

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Точно когато е на върха си, Семен Новиков решава, че е време за промяна. Олимпийският и световният шампион в класическата борба се раздели с личния си треньор Сослан Фарниев, след като 28-годишният борец отказа да поднови договора си.

Новината ни дойде директно от Инстаграм профила на Фарниев. Треньорът беше кратък и ясен: „Тригодишният работен договор приключи!!! Официално обявявам, че приключих работата си с Новиков! Пожелавам бъдещи успехи, тази глава приключи, продължаваме напред“.

Таймингът е наистина странен, защото дуото беше в невероятна форма. Под ръководството на Фарниев Новиков взе олимпийската титла от игрите в Париж през 2024 г., а тази седмица извоюва и първата си световна титла на шампионата в Астана. До момента борецът не е казал кой ще бъде следващият му наставник.

Фарниев остава треньор на голяма част от класиците в клуба ЦСКА, който е спонсориран от Гриша Ганчев. Руският специалист обаче има конфликти с останалата част от отборите. През януари 2025 г. се стигна до истински бунт на държавното първенство, където 178 борци от 26 клуба отказаха да се състезават заради правилата, които той наложи. Тогава Фарниев подаде оставка като селекционер на класиците, но по-късно се прибра обратно.

Дали това е стратегически ход за още повече успехи или просто е било време за нова глава? Очакваме Новиков да разкрие кой ще заеме мястото на Фарниев.