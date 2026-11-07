Бос и по бельо за баница: Антоанет Пепе събуди Иво Карамански от леглото

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Представете си да спите спокойно, за да бъдете събудени с молба да проверите количеството плънка в една баница. Точно това се случи на Иво Карамански-младши, който трябваше да прекоси двора на стопанството бос и само по бельо, защото Антоанет Пепе изпадна в истинска паника пред фурната.

Всичко започна, когато инфлуенсърката получи задачата да приготви закуска за останалите участници. Планът беше стандартен – кори, плънка, тава и печка. Но точно тук идва моментът, в който Антоанет се изправи пред дилема, която за нея се оказа твърде сериозна, за да бъде решена самостоятелно. Тя не можеше да реши дали да изсипе цялото останало количество плънка върху баницата или да запази част от сместа.

Вместо да се довери на собственото си око, тя реши, че е време за „спешна намеса“ от човека, на когото разчита най-много. С молбата „Ивче, може ли да станеш, за да ми видиш баницата. Страх ме е да я сложа в печката“, тя буквално издигна съпруга си от леглото. Иво, който очевидно прецени, че ситуацията е критична, не загуби време в обличане и се отправи към кухнята в най-минималния си гардероб. След внимателен оглед на тавата, той даде своя експертен съвет: не е нужно цялата плънка да влиза в баницата. Посъветва я да използва само част от нея и, след като „спаси“ кулинарната ситуация, се прибра да доспи.

Когато баницата започне да загаря

Мирът на Иво обаче не продължи дълго. Скоро след това Антоанет забеляза, че баницата придобива прекалено тъмен цвят. Притеснена, че закуската на фермерите ще изгори, тя отново потърси съпруга си. Този път обаче Карамански-младши не прояви същия ентусиазъм. Той се опита да я успокои, обяснявайки, че подобното запичане е напълно нормално и няма място за драма.

Това обяснение не беше достатъчно за Антоанет, която, видимо раздразнена от липсата на активност от страна на съпруга си, го попита директно: „Няма ли да станеш при мен наистина?“. Така една обикновена баница се превърна в поредното изпитание за семейното разбирателство на двойката в условията на риалитито.

Жената каза, ние решихме

Цялата ситуация е още по-забавна, ако се върнем към „семейната философия“ на двойката. Иво Карамански-младши преди време се пошегува с фразата „Жената каза, ние решихме“, намеквайки, че в ежедневието им Антоанет винаги има последната дума. Самата инфлуенсърка потвърди това в разговор с Джулиан, заявявайки, че знае, че жените винаги взимат решенията. Оказа се обаче, че когато става въпрос за количеството плънка в тавата, правилата се променят и решението трябва да дойде от мъжа – дори той да е в полусън.

Напрежение в кухнята и пред зрителите

Докато с Иво се разбират чрез „кулинарни кризи“, комуникацията на Антоанет с останалите участници не е толкова гладка. Мая открито призна, че би искала да разговаря по-спокойно с инфлуенсърката, но това не е лесно. Според нея Антоанет обича да изказва мнението си, но трудно изслушва чуждата гледна точка, което води до недоразумения и напрежение.

Емоциите на Пепе често са на повърхността. Неотдавна тя дори се разплака след конфликт за вземането на решения в стопанството и напусна кухнята, настоявайки да я оставят сама. Това поведение предизвика различни реакции сред зрителите. Докато някои смятат емоциите ѝ за естествени заради трудните условия, други са безпощадни. В социалните мрежи се появиха коментари, че тя е досадна и избягва неприятните задачи, като се цитира мнение, че „на дуел не ще, ратай не ще“.

От баница към арената

Кулинарните проблеми обаче скоро ще станат на заден план. Стана ясно, че Антоанет Пепе и Иво Карамански-младши са избрани за първите дуелисти на седмицата. Решението беше взето от фермерите на седмицата – Ива и Стоян. Сега съпрузите трябва да излязат на арената и да защитят мястото си в надпреварата, като предстои да се разбере коя друга семейна двойка ще бъде техен опонент. Остава да се види дали семейната стратегия „Жената каза, ние решихме“ ще им помогне да оцелеят в играта.

Дано поне на арената Иво е облечен, защото гледката с бельото беше единственото, което всъщност беше „горещо“ в тази история.