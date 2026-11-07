Забрави за открехнатия прозорец: как германците проветряват, за да не изстива домът

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Забравете за класическото открехване на прозорците през зимата. В Германия залагат на т.нар. „ударно проветряване“ – прозорците се отварят напълно, но за кратко. Идеята е проста: да освежите въздуха, без да превърнете дома си в хладилник.

Вместо да държите прозореца леко отворен, трябва да го отворите напълно за около пет минути. За максимален ефект, ако разположението на жилището позволява, е добре да отворите едновременно прозорци от противоположни страни. Така се създава течение и застоялият въздух се заменя със свеж много по-бързо.

Големият плюс тук е, че стените, подът и мебелите не се охлаждат толкова, колкото при продължителното проветряване. След като затворите прозорците, топлината, натрупана в тях, помага на въздуха в стаята да се загрее отново. Да, загуба на топлина има, но краткото и интензивно проветряване я ограничава значително в сравнение с постоянно открехнатия прозорец.

Германската федерална агенция по околна среда препоръчва през студените месеци това да става обикновено по пет минути, два-три пъти дневно, с широко отворени прозорци.

Разбира се, точното време зависи от външната температура, вятъра, размера на стаята и дали имате възможност за течение. Колкото по-студено и ветровито е навън, толкова по-бързо се обменя въздухът. Затова в мразовит ден може да ви трябва много по-малко време, отколкото в някой мек есенен следобед.

А вие колко време държите прозорците отворени, преди да изстине домът?