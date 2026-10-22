Чорапи в басейна и пикантни въпроси в „Ергенът: любов в рая“

Развлечения

Епизод 36 на „Ергенът: любов в рая“ ни гъдели с една доста странна игра, в която банските остават, но чорапите трябва да паднат в басейна. Правилата са прости: играе се по двойки и който пръв свали чорапите на другия, печели награда, която може сериозно да разбърка картите в рая.

Стартът беше лесен за Таисия, защото Стейси (Станислава) заяви „Заповядай - няма смисъл, аз те превъзхождам!“ и позволи чорапите ѝ да излетят с лекота. Не толкова гладко мина при Ивка Бейбе и Деси. Инфлуенсърката се оказа истинска борчица, което определено впечатли Йордан. Ивка Бейбе призна, че победата над учителката по химия е била „тежка“, но в крайна сметка е успяла да свали и двата чорапа.

Цвета и Ралица също забавляваха всички, като ясновидката не спираше да повтаря на Рали, че я обича, докато се бореше за победата.

Истинският хаос обаче беше при момчетата. Салех свали и двата чорапа на Александър. Между двамата имаше натрупано предишно напрежение, след което Салех зададе пикантен въпрос: „Ти гей ли си?“. Александър отговори, че „разбира се, че аз ще победя, след като аз съм момчето с искрящите очи“.

Завършваме с дуела между Радо и Цецо, който изглежда е бил всичко друго, но не и спортсменски. Радо даже пусна лек ироничен коментар, че не се сърди на Цецо, защото той „не е виновен за невежеството си“.

Ей сега стана интересно – кой мисли, че тази игра е нормален начин за запознанство?