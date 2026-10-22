Две торти и едни огромни ски: Лора празнува втория си рожден ден

Развлечения

Малката Лора, внучка на телевизионната водеща Гала, отпразнува втория си рожден ден с семейно тържество, което остави всички впечатлени. Празникът се състоя на 20 октомври в тесен кръг, като вместо стандартно шумно парти с много гости, близките избраха по-оригинална локация – ресторант със зоокът. Това позволи на рожденичката да се забавлява в компанията на различни животни, което се оказа едно от най-интересните преживявания за нея.

Зимни приключения в бъдещето

Сред подаръците, които Лора получи за своя специален ден, се забеляза един, който със сигурност няма да бъде използван веднага. Кръстникът ѝ Михаил изненада момиченцето с чифт ски, които в момента са доста по-големи от самата рожденичка. Въпреки че екипировката изглежда внушително на фона на двегодишното дете, жестът на Михаил е с поглед към бъдещите зимни приключения на Лора.

Този необичаен подарък се превърна в един от най-забавните моменти около празника. Макар Лора да трябва да изчака още известно време, докато порасне достатъчно, за да се спуска по снежните писти, ските остават като забавен спомен и обещание, че един ден тя може да се запали по зимните спортове. Засега обаче първите стъпки в карането на ски ще трябва да изчакат.

Срещи с козички и първи захари

Самата атмосфера на празненството беше уютна и семейна. Изборът на ресторант със зоокът се оказа точното решение, тъй като Лора имаше възможност да се срещне с козички, зайчета и кончета. Тези животни привлякоха цялотото ѝ внимание, а майка ѝ, Мари, я придружаваше по време на тези малки приключения.

Още един специален момент за двегодишната Лора беше срещата с тортата. По информация тя опита торта за първи път в живота си, като по случай на празника не се ограничи с една, а се наслади на цели две. Снимките от тържеството улавят как момиченцето духа свещичките, докато гордата баба Гала се радва на този специален момент.

Семейна радост и нови попълнения

За семейството на Гала това е поредният повод за радост. Лора е първото внуче на водещата и се появи на бял свят през октомври 2024 година. Родителите ѝ са Мари Будева и съпругът ѝ Константин. Още от раждането на момиченцето Гала не криеше силните емоции, които изпитва в ролята си на баба, описвайки внучката си като спокойно, нежно и прекрасно дете.

Празненството на Лора беше още по-специално, защото тя вече има малка сестричка, която се роди преди около три месеца. Бебето също бе важен гост на събитието и присъства при духането на свещичките, макар че все още е твърде малко, за да разбере какво се случва. Торта обаче малката сестричка ще може да опита едва след няколко месеца.

Мари, дъщерята на Гала, сподели емоциите си по отношение на времето, което лети, като отбеляза, че няма представа кога Лора вече е навършила две години. Това чувство е познато на всеки родител, за когото бебето сякаш е било новородено още вчера, а днес вече празнува втория си рожден ден. Така празникът на Лора се превърна в идеален повод всички близки да се съберат отново.