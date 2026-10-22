Елеонора категорично отхвърля Бърканичков във "Фермата"

Развлечения

Елеонора Кабакчиева обяви, че никога няма да застане до Бърканичков във "Фермата". Докато разглеждаше възможностите за коалиции, тя остави ясно да се разбере, че бившият футболист на "Левски" автоматично отпада от списъка ѝ.

Причината е единствена – Бърканичков е ловец. Елеонора призна, че той може да е страхотен за компания на маса с ракия и забавления, но категорично не подкрепя хората, които убиват животни за забавление или го наричат „спорт“.

Вместо това ергенката заяви, че би се прикрепила към стойностни хора. Като пример посочи Рая, която според Нора заслужава да стигне до финала.