Вишните – най-добрият ви съюзник за съня: новата тенденция Clean Sleeping

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Познаваме това чувство: легнали сте в леглото, изтощени до край, но умът ви отказва да натисне бутона „off“. Започвате да се въртите в чаршафите, да пресмятате колко часа сън ви остават до звъненето на будилника и накрая се предавате на безсмисленото скролване в телефона. Преди обаче да се хванете за тежки добавки, диетолозите и учените по съня предлагат неочаквано решение, което е точно до нас – в най-близкия супермаркет.

Става въпрос за Clean Sleeping – нова тенденция за уелнес, която започва от храната и цели да направи истински „ресет“ на организма, за да спрете да се въртите в леглото. Главният герой тук е вишната, а по-конкретно сортът Montmorency. Това малко червено плодче е истинска бомба от съставки, които буквално казват на мозъка ви, че денят е приключил и е време за истинска почивка.

Науката зад „червеното успокоително“

Тайната на вишните е, че те са една от редките естествени храни, богати на мелатонин. Това е хормонът, който самият ни мозък произвежда, за да регулира вътрешния ни 24-часов часовник. Когато нивата на мелатонина се повишат, тялото се отпуска и се подготвя за сън. Но вишните не спират само дотук.

В тях се съдържа и триптофан – ценна аминокиселина, която организмът използва за създаване на серотонин (известен като хормонът на щастието и релаксацията), който след това отново се превръща в мелатонин. Към този коктейл се добавя магнезий, който успокоява нервната система и отпуска мускулите от напрежението на деня. Завършва се всичко с антоцианини – мощни антиоксиданти, които помагат за намаляване на възпаленията и физическия стрес.

Как да го вкараме в вечерната рутина

Въпреки че вишните могат да бъдат замразени или сушени, повечето научни изследвания са фокусирани върху концентрирания вишен сок (tart cherry juice concentrate), тъй като той действа най-бързо и ефективно. Диетолозите препоръчват да се пие около 240 до 350 мл от сока (едно голямо стъкло), разреден с вода, приблизително един до два часа преди лягане. Този прозорец от време е нужен, за да се абсорбира естественият мелатонин и да започне да действа.

Ако сокът не е вашето нещо, половин чаша замразени вишни или една четвърт чаша сушени плодове също вършат страхотна работа. Важното е обаче да гледате етикетите внимателно. Търсете 100% естествен вишен сок без добавена захар. Добавената захар може да причини рязък скок на кръвната захар (хипергликемия), което всъщност ще доведе до обратния ефект и ще ви държи будни.

Трикът срещу нощните събуждания

Ако искате да изцедите максимума от този метод, не пийте сока на празно. Професионалните съвети са да комбинирате вишните с малък източник на протеин и добри мазнини. Едно от предложенията е да добавите вишни към гръцки кисело мляко с една лъжица бадемово масло или да ги хапнете с филия пълнозърнов хляб и ядково масло.

Този конкретен комбо-микс стабилизира захарите в кръвта през цялата нощ. Така мозъкът няма да получи „сигнал за опасност“ от внезапен спад на захаря, което ни спасява от досадните събуждания по средата на нощта и от онези странни гладувания в три часа сутринта.

Разбира се, никое плодче не е магическа пръчка, ако след обяд вливате в себе си двойно еспресо или ядете тежки ястища точно преди лягане. Но ако общото ви поведение е нормално, този „ресет“ с вишен сок може да се превърне в най-сладката и здравословна традиция за съня, който толкова ни липсва.

Ще пробвате ли го тази вечер или ще продължите да броите овце?