Михаела Филева пусна „Инсомния“: Рейв звучене и тежката борба за малкото сън

Развлечения

Михаела Филева най-накрая пусна „Инсомния“. Парчето е точно това, което очаквахме – микс от електро поп и кинематографичен звук, но този път с доста по-силно влияние от рейв и клубната сцена. Мелодичният почерк и поетичният текст са си там, но вайбът е напълно нов.

Историята в песента е необичайна и представя съня като чакан любим, който обещава тишина и близост, но често остава недостижим. Текстът е делото на самата Михаела, а за музиката отговарят тя, Крум Георгиев и Ани Пешева.

Но тук става интересно – зад метафората стои реалният проблем с безсънието. Екипът на певицата споделя, че според международно изследване от 2025 г. в Sleep Medicine Reviews, около 852 милиона възрастни по света – или 16,2% от населението – страдат от клинично значимо безсъние.

В България ситуацията не е по-розово. Проучване на „Прагматика“ и ISleep от 2023 г. показва, че 76% от нас имат затруднения със съня. Всеки трети се събужда повече от два пъти през нощта, става твърде рано и рядко се чувства отпочинал, като проблемът е по-чест при жените.

Михаела е категорична, че в днешния свят жертваме почивката заради тревоги, мисли, амбиции и мечти. Разбира се, не можем да пропуснем и класиката – телефоните. Тя подчертава, че часовете пред екраните и онлайн игрите до малките часове са сериозен проблем дори за тийнейджърите. Според нея сънят не е лукс или изгубено време, а фундаментална част от здравето ни.

За нея „Инсомния“ е не просто песен, а повод да си припомним да се грижим за себе си и да си дадем правото да спим.

За тези, които колекционират плочи, декември носи бонус. Почитателите ще могат да се сдобият с първия ѝ концертен албум THE CONCERT - with Symphony Orchestra. Записът е от спектакъла ѝ в Зала 1 на НДК през октомври 2025 г., където тя беше на сцената с над 60 музиканти под диригентството на Максим Ешкенази.