Как да спрем да пазаруваме на сляпо: 7 стъпки за седмично меню и спестени пари

Развлечения

Планирането на седмичното меню може да реши два често срещани проблема в кухнята: усещането, че няма какво да сготвиш след дълъг работен ден, и неочаквано високите сметки от магазина. Добрата новина е, че за това не са нужни часове подготовка или стриктни диети. Достатъчно е в началото на седмицата да организираш храненията и да направиш списък, с който да избегнеш импулсивните покупки.

Инвентаризация и реалистичен план

Първата стъпка винаги е преглед на хладилника и шкафовете. Често там се крият забравени продукти – половин пакет сирене, няколко моркови, кисело мляко или останали сварени картофи. Вместо да купуваме всичко отначало, можем да ги вградим в менюто. Останалите зеленчуци стават супа, а картофите – бърза салата или гарнитура. Така спестяваме пари и намаляваме храната, която просто хвърляме.

Когато планираме ястията, не е нужно да търсим сложни рецепти. Достатъчно е да запишем няколко основни любими ястия и да ги разпределим през седмицата. Тук е важно менюто да бъде реалистично и съобразено с ежедневието. Ако знаем, че в сряда ще се приберем късно, трябва да изберем нещо, което се приготвя бързо или може да е направено предварително. За закуски можем да редуваме лесни варианти като овесени ядки, яйца, кисело мляко с плодове, пълнозърнест тост или домашни сандвичи.

Стратегическо пазаруване и бюджет

Един от най-лесните начини за намаляване на разходите е използването на едни и същи продукти в няколко различни ястия. Този подход прави пазаруването организирано и ни предпазва от ситуацията да останем с продукти, които не знаем как да използваме. След като сме решили какво ще готвим, идва редът на списъка. За да бъде пазаруването по-бързо и без пропуски, е добре да разделим списъка на категории: плодове и зеленчуци, млечни продукти, месо и риба, основни храни и продукти за закуска.

Бюджетът също е ключов. Не става въпрос за купуване само на най-евтините храни, а за разумно планиране. Трябва да сравняваме цените на различните разфасовки, да следим цената за килограм и да залагаме на сезонните предложения за плодове и зеленчуци, защото те са по-достъпни. Добър избор са и хранителните, но евтини продукти като яйца, боб, леща, ориз, картофи и овесени ядки, които служат за основа на много ястия.

Подготовка и гъвкавост в кухнята

Не е нужно да готвим за цялата седмица в един единствен ден. Можем просто да подготвим няколко основни продукта, които да ни спестят време в следващите дни. При това е критично правилното съхранение – готовата храна трябва да се охлажда и съхранява правилно, да не стои продължително на стайна температура и да се държи в затворени съдове. Продуктите, които ще използваме по-късно, е най-добре да бъдат замразени.

Планирането трябва да ни улеснява, а не да става ново задължение. Тъй като винаги може да се появи нещо непредвидено, е добре да имаме готови „бързи варианти“ под ръка: яйца, консервиран нахут или боб, замразени зеленчуци, паста и продукти за салата. Дори можем да оставим един ден от седмицата за ястие по избор или за изчистване на остатъците от хладилника. Така менюто става по-разнообразно и лесно за спазване.

В крайна сметка организацията не изисква специални умения или огромен бюджет. С времето се разбира кои ястия са най-бързи и кои продукти се използват най-често. Резултатът е повече време за любимите занимания и край на чуденето пред отворения хладилник.

Кой друг е в отбор „купих всичко, но няма какво да готвя“?