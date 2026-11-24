Развлечения

Радина Кърджилова и Пламен Димов направо лудуват заедно. Отношенията между двамата процъфтяват и те не се опитват да скрият колко са щастливи.

Двойката често демонстрира близостта си с мили кадри в Инстаграм. Радина сияе в прегръдките на Пламен и заявява, че той винаги ще бъде най-ценният човек в сърцето ѝ.

Еха, така трябва да изглежда една връзка в социалните мрежи – с много любов и никакви тайни. Дано продължат да ни радват с тези кадри, защото изглеждат супер заедно!